Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане меняются правила в связи с избранием председателя президиума Коллегии адвокатов

Общество Материалы 10 октября 2025 16:37 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Отменяется ограничение на избрание одного лица на должность председателя президиума Коллегии адвокатов более двух раз.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, председатель президиума Коллегии адвокатов будет назначать на должность и освобождать от должности руководителей региональных структур (центров) Коллегии адвокатов, центров оказания юридической помощи и учебных центров.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости