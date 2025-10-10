В Азербайджане меняются правила в связи с избранием председателя президиума Коллегии адвокатов

БАКУ /Trend/ - Отменяется ограничение на избрание одного лица на должность председателя президиума Коллегии адвокатов более двух раз.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, председатель президиума Коллегии адвокатов будет назначать на должность и освобождать от должности руководителей региональных структур (центров) Коллегии адвокатов, центров оказания юридической помощи и учебных центров.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

