Мечеть в Физули станет символом единства народов и тюркского братства - Гаджи Салман Мусаев

БАКУ /Trend/ - Закладка фундамента мечети в азербайджанском городе Физули стала важным символом единства народов и тюркского братства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге, посвященном строительству мечети в Физули, заявил первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Гаджи Салман Мусаев.

"Сегодня мы выражаем признательность всем, кто участвовал и поддерживал это важное дело. Мечеть станет символом единства народа, преодолевшего страдания, и будет напоминать потомкам о значимых поступках", - подчеркнул он.

Г.С.Мусаев отметил, что мероприятие демонстрирует способность лидеров и государственных деятелей объединяться и сотрудничать, преодолевая трудности. "После тридцатилетнего периода оккупации Карабаха мы стали свидетелями шагов народов по восстановлению справедливости", - добавил он.

По словам заместителя председателя, закладка фундамента мечети является проявлением тюркского братства и укрепляет сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджаном, оставляя значимое наследие для будущих поколений.