Строительство мечети в Физули станет важным историческим событием для тюркского мира - посол

БАКУ /Trend/ - Церемония закладки фундамента мечети в Физули с участием лидеров государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) является важным историческим событием.

Об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на брифинге, посвященном церемонии закладки фундамента мечети, которая будет построена в городе Физули в качестве подарка со стороны Туркменистана, сообщает Trend.

Он отметил, что это событие символизирует не только единство и братство тюркских государств, но и имеет глубокое духовное значение для всего исламского мира.

"Проведение церемонии закладки фундамента мечети в Физули с участием лидеров государств-членов Организации тюркских государств является важным историческим событием для всего тюркского мира. В то же время я хотел бы подчеркнуть важность закладки фундамента мечети в освобожденном от оккупации городе Физули для всего исламского мира. Строительство этой мечети именно в Физули стало символом того, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана", - сказал он.

