Началась поездка участников международной конференции в Агдере (ФОТО)

АГДЕРЕ/Trend/ - Началась поездка на освобожденные от оккупации территории Азербайджана участников международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц" в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

Как сообщает карабахское бюро Trend, поездка организована Государственной комиссией Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В рамках конференции, которая пройдет с 9 по 11 октября, сегодня гости посетят массовое захоронение на высоте, ранее являвшейся боевой позицией на территории села Баллыгая Агдеринского района, где обнаружены останки более 10 азербайджанских солдат.

Затем они посетят город Шуша. Участники мероприятия совершат прогулку по городу, а затем посетят Шушинскую тюрьму, где в свое время содержались и подвергались чудовищным пыткам азербайджанские пленные и заложники.

Завтра предусмотрено посещение участниками мероприятия Джебраильского района, а также сел Агалы и Мамедбейли Зангиланского района.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!