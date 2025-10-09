Казахстан предложил запустить совместную инвестиционную программу по развитию коридора "Север-Юг"

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запустить Совместную программу по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки международного транспортного коридора "Север – Юг".

Как сообщает в четверг Trend, об этом глава государства заявил на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

По его словам, Казахстан активно работает над развитием современной, безопасной и устойчивой транспортно-логистической инфраструктуры региона и евразийского пространства.

"До 2030 года планируется отремонтировать 11 тысяч и проложить свыше 5 тысяч километров новых железных дорог", - отметил Токаев.

Он подчеркнул, что предпринимаются конкретные меры для повышения пропускной способности автомобильного коридора "Западная Европа-Западный Китай". К 2030 году участок от Кызылорды до границы с Россией будет переведен на четырехполосное движение.

Президент также сообщил, что Казахстан совместно с Россией и Туркменистаном развивает восточную ветку коридора "Север-Юг", где уже наблюдается значительный рост объемов перевозок.

"Планируем удвоение пропускной способности данной транспортной артерии к 2027 году. По итогам прошлого года грузопоток там составил почти 2,5 миллиона тонн. Полному раскрытию потенциала маршрута и привлечению необходимых средств способствовал бы запуск Совместной программы по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки коридора "Север-Юг", - сказал он.

По его словам, к реализации инициативы можно привлечь международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды. Он также предложил, чтобы соответствующие казахстанские и российские ведомства обсудили проект в преддверии его визита в Россию 12 ноября.

Кроме того, Токаев отметил перспективность проектов развития транспортных коридоров через Афганистан на рынки Южной Азии.

Для эффективной координации действий президент предложил создать Совет по развитию евразийского маршрута в рамках коридора "Север-Юг", который могли бы возглавить главы транспортных ведомств стран с участием экспертов и представителей бизнеса.