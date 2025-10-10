Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Казахстан Материалы 10 октября 2025 13:40 (UTC +04:00)
Токаев отметил роль Среднего коридора для транспортной связности Евразии
Фото: Акорда

Мадина Усманова
АСТАНА /Trend/ - «Восток – Запад» и Транскаспийский маршруты в увязке с китайским мегапроектом «Пояс и путь» превращают СНГ в уникальный сухопутный мост Евразии, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду.

Токаев также отметил, что коридор «Север – Юг» открывает для государств СНГ прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии.

"Усилить транзитные возможности нашего региона призвана запущенная недавно железнодорожная линия на территории Казахстана «Достык – Мойынты», давшая старт формированию Трансказахстанского железнодорожного коридора. Но для полного раскрытия транспортного потенциала всех наших государств перед нами стоит задача создания современной инфраструктуры", - сказал глава государства.

Он предложил рассмотреть возможность подготовки Единой цифровой транспортно-логистической карты Содружества. Она позволит объединить национальные инфраструктурные планы и создать целостное пространство транспортной взаимосвязанности, что обеспечит условия для привлечения большого объема инвестиций.

Также Президент сказал, что близка к завершению подготовка инициированной Казахстаном Концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств СНГ.

"Для эффективного управления грузопотоками, снижения издержек и минимизации рисков следовало бы дополнить этот документ положениями, предусматривающими внедрение технологий искусственного интеллекта", - отметил он.

