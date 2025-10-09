Бердымухамедов подчеркнул значимость порта Туркменбаши для логистики Центральной Азии

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан рассматривает укрепление экономических связей между Центральной Азией и Россией как приоритетное направление сотрудничества.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

По его словам, за последние годы стороны реализовали ряд крупных совместных проектов, однако особое значение сегодня приобретает транспортная составляющая сотрудничества. Основная цель совместных усилий в этом направлении - создание надежной, устойчивой и эффективной системы логистики, проходящей по территориям центральноазиатских государств и России.

Президент Бердымухамедов подчеркнул перспективность формирования международного транспортного коридора "Север-Юг" вдоль восточного побережья Каспийского моря, отметив его значимость как для участников региона, так и как части большого евразийского транспортного проекта.

"Особое внимание следует уделить каспийскому транспортно-логистическому узлу для налаживания прямых транспортных сообщений стран Центральной Азии с Россией через Каспийское море. Туркменистан готов к предметному обсуждению использования возможностей международного морского порта Туркменбаши", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что успешная реализация транспортных проектов создаст новые возможности для торговли, инвестиций и экономического роста всех стран региона.