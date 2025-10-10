Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Банк Республика запустил лотерею «Золотой выбор» среди клиентов по ломбардным кредитам

Экономика Материалы 10 октября 2025 14:39 (UTC +04:00)
Клиенты Банка Республика, оформившие ломбардный кредит, получают шанс выиграть автомобиль и золотой слиток!

Банк Республика, неизменно радующий своих клиентов интересными и выгодными предложениями, объявил о старте новой лотереи «Золотой выбор» для клиентов по ломбардным кредитам.

Согласно условиям лотереи, состоящей из 2 тиражей, клиенты, оформившие в Банке Республика кредит на сумму от 500 AZN и выше, получат возможность выиграть 2 автомобиля BYD Destroyer, 24 золотых слитка весом 5 г (999,99 пробы), 10 золотых слитков весом 10 г (999,99 пробы) и 4 золотых слитка весом 20 г (999,99 пробы).

Следует отметить, что автомобили предоставлены компанией “Group Motors – официальным дилером BYD в Азербайджане.

Основные условия лотереи:
• В лотерее могут принять участие клиенты, оформившие ломбардный кредит в Банке Республика в период с 01.10.2025 по 01.05.2026 и имеющие активный кредит в данный период.
• Каждый кредит в размере 500 AZN приравнивается к одному шансу на участие.

• Лотерея проводится в два тиража, а имена победителей будут определены 10.01.2026 и 15.05.2026 в головном офисе Банка по адресу: г. Баку, ул. Хагани, 21, посредством специальной компьютерной программы случайного выбора и в присутствии членов тиражной комиссии.

• Всего в рамках лотереи будет разыграно 40 призов.
• Для участия в первом тираже кредит должен оставаться активным до 31.12.2025, для второго тиража — до 01.05.2026.

• В каждом тираже один участник может быть признан победителем только один раз, независимо от количества имеющихся у него шансов.

• Полученные в первом тираже шансы сохраняют силу и во втором тираже.

• В течение периода проведения лотереи у участника не должно быть просроченной задолженности по активным ломбардным кредитам свыше 10 календарных дней.

• Сотрудники Банка Республика, а также связанные с ними лица не допускаются к участию в лотерее.

Подробную информацию о лотерее можно получить на официальной странице Банка.

Если вы хотите оформить кредит на выгодных условиях и при этом получить возможность выиграть автомобиль и золотые слитки – сделайте правильный выбор с Банком Республика и станьте победителем!

📌 Для получения дополнительной информации:
🌐 Веб-сайт: www.bankrespublika.az
📱 Социальные сети:   🔵 Facebook | 📸 Instagram | 🔗 LinkedIn | 📨 Telegram
📞 Центр поддержки клиентов: 144

