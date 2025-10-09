Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (ФОТО)

Политика Материалы 9 октября 2025 21:22 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (ФОТО)

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

ДУШАНБЕ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоялось в столице Таджикистана — Душанбе.

Как сообщает Trend, в своём выступлении министр подчеркнул приверженность Азербайджана культурной дипломатии и рассказал о 3-х Играх СНГ, успешно проведённых в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября. Он также выразил благодарность за поддержку решения об объявлении города Лачин "Культурной столицей СНГ на 2025 год" и отметил, что в рамках этого статуса уже реализуется множество культурных мероприятий, направленных на демонстрацию уникального наследия города.

Касаясь вопросов безопасности, министр подчеркнул важность скоординированных усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью, отметив, что приветствует принятие совместных документов в этих областях.

Говоря о 40-й годовщине Чернобыльской трагедии, министр напомнил о продолжающихся гуманитарных и экологических последствиях катастрофы, почтил память погибших и спасателей, принимавших участие в ликвидации последствий, включая азербайджанских спасателей.

В своём выступлении министр также подчеркнул значимость расширения взаимовыгодного экономического сотрудничества Азербайджана с партнёрами по СНГ, отметив рост товарооборота как показатель положительной динамики.

В завершение Джейхун Байрамов вновь подтвердил приверженность Азербайджанской Республики укреплению доверия и продвижению конструктивного диалога в рамках СНГ.

Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости