Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (ФОТО)

ДУШАНБЕ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоялось в столице Таджикистана — Душанбе.

Как сообщает Trend, в своём выступлении министр подчеркнул приверженность Азербайджана культурной дипломатии и рассказал о 3-х Играх СНГ, успешно проведённых в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября. Он также выразил благодарность за поддержку решения об объявлении города Лачин "Культурной столицей СНГ на 2025 год" и отметил, что в рамках этого статуса уже реализуется множество культурных мероприятий, направленных на демонстрацию уникального наследия города.

Касаясь вопросов безопасности, министр подчеркнул важность скоординированных усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью, отметив, что приветствует принятие совместных документов в этих областях.

Говоря о 40-й годовщине Чернобыльской трагедии, министр напомнил о продолжающихся гуманитарных и экологических последствиях катастрофы, почтил память погибших и спасателей, принимавших участие в ликвидации последствий, включая азербайджанских спасателей.

В своём выступлении министр также подчеркнул значимость расширения взаимовыгодного экономического сотрудничества Азербайджана с партнёрами по СНГ, отметив рост товарооборота как показатель положительной динамики.

В завершение Джейхун Байрамов вновь подтвердил приверженность Азербайджанской Республики укреплению доверия и продвижению конструктивного диалога в рамках СНГ.