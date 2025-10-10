Казахстан приглашает страны СНГ принять участие в саммите ЕАЭС в 2026 г.

АСТАНА /Trend/ - Казахстан приглашает страны СНГ принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в стране в 2026 году.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

"В 2026 году Казахстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. В рамках председательства запланирован ряд важных мероприятий, в том числе Евразийский экономический форум. Пользуясь случаем, приглашаю уважаемых коллег, а также представителей правительств и бизнеса стран СНГ принять активное участие в его работе", - сказал Токаев

Он отметил, что на данной площадке рассматриваются общие для всех наших стран вопросы, и предложил рассмотреть возможность придания ей статуса совместного мероприятия ЕАЭС и СНГ.

Токаев также сообщил, что по итогам прошлого года общий объем товарооборота государств СНГ увеличился на 8% и достиг 110 миллиардов долларов. В то же время торговля Казахстана со странами СНГ за последние пять лет выросла в полтора раза и составила 38 миллиардов долларов.