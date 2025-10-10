Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 10 октября.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9675 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0407 маната, 100 российских рублей - 2,0938 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9675
|AUD
|1,1164
|BYN
|0,5592
|BGN
|1,0058
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1197
|CZK
|0,0807
|CNY
|0,2386
|DKK
|0,2635
|GEL
|0,6273
|HKD
|0,2185
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2624
|SEK
|0,1783
|CHF
|2,1093
|ILS
|0,5219
|CAD
|1,2129
|KWD
|5,5384
|KZT
|0,3139
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5031
|MDL
|0,101
|NOK
|0,1689
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6003
|PLN
|0,4622
|RON
|0,3859
|RUB
|2,0938
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3096
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3169
|TRY
|0,0407
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0409
|JPY
|1,1128
|NZD
|0,9784