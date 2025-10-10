Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 октября

Экономика Материалы 10 октября 2025 09:18 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 10 октября.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9675 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0407 маната, 100 российских рублей - 2,0938 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9675
AUD 1,1164
BYN 0,5592
BGN 1,0058
AED 0,4628
KRW 0,1197
CZK 0,0807
CNY 0,2386
DKK 0,2635
GEL 0,6273
HKD 0,2185
INR 0,0192
GBP 2,2624
SEK 0,1783
CHF 2,1093
ILS 0,5219
CAD 1,2129
KWD 5,5384
KZT 0,3139
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5031
MDL 0,101
NOK 0,1689
UZS 0,014
PKR 0,6003
PLN 0,4622
RON 0,3859
RUB 2,0938
RSD 0,0168
SGD 1,3096
SAR 0,4532
xdr 2,3169
TRY 0,0407
TMT 0,4857
UAH 0,0409
JPY 1,1128
NZD 0,9784
