Узбекистан выступил за запуск проекта "Агроэкспресс Центральная Азия-Россия"

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан заинтересован в кардинальном расширении экономического партнерства региона с Российской Федерацией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

Глава государства отметил, что, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру мировых рынков и усиливающееся внешнее влияние, Узбекистану удается обеспечивать положительную динамику показателей взаимной торговли.

"Так, по итогам прошлого года и в текущем году товарооборот Узбекистана с Россией и странами региона вырос до 15 процентов", - отметил он.

Мирзиёев подчеркнул необходимость продолжения работы в рамках предложенного Совета для выработки комплексных мер по увеличению объемов товарооборота. Среди ключевых инициатив - облегчение взаимного доступа на товарные рынки, упрощение процедур и запуск проекта "Агроэкспресс Центральная Азия-Россия".