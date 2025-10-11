Хроника 44-дневной Отечественной войны: 11 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 11 октября 2020 года:

- Президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в соцсетях публикациями в связи с обстрелом Гянджи.

- Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с обстрелом Гянджи.

- Министерство обороны распространило заявление о том, что распространенная армянской стороной информация о якобы убийстве азербайджанскими военнослужащими в Гадруте мирных жителей – женщины и ее сына-инвалида является беспочвенной, не подтверждающейся фактами и направлена на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество.

- Министерство обороны распространило заявление о том, что распространенная армянской стороной информация о якобы нанесенных Азербайджанской армией ракетных ударов по населенным пунктам на оккупированных территориях является ложью и дезинформацией.

- Армянские ВС снова обстреляли Гянджу.

- В результате очередного обстрела Гянджи армянскими ВС 5 человек погибли и 27 получили ранения.

- Армянские ВС подвергли Мингячевир ракетному обстрелу.

- Азербайджанская армия нанесла огневые удары по ВС Армении.

- Уничтожен заместитель командира полка ВС Армении.

- Уничтожено большое количество сил и техники армянской армии.

- Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении, предпринявший попытку осуществить полет в Мингячевирском направлении, был уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.

- Уничтожены силы и средства ВС Армении, пытавшихся перейти в наступление.

- Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрела Гянджи армянскими ВС 7 ​​человек погибли и 34 получили ранения.

- ВС Армении обстреляли санитарный автомобиль с белым флагом на нем, подбиравший тела армянских военных.

- Число погибших в Гяндже в результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении достигло 9.

- Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с начала атак армянских ВС убит 41, ранены 205 мирных граждан Азербайджана.

- Минобороны Азербайджана заявило, что ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на руководстве Армении.

- Минобороны Азербайджана распространило видео уничтожения армянского БПЛА в Мингячевире.

- Обнародована видеозапись момента ракетного удара по Гяндже.

- Армянские ВС понесли тяжелые потери в результате ударов ВВС Азербайджана.

- Распространены видео кадры освобожденного от оккупации села Дашкесан Джабраильского района.

- Уничтожен ЗРК "Куб" армянских ВС.

- Распространены видео кадры освобожденного от оккупации села Горадиз Физулинского района.

- Распространена видеозапись освобожденного от оккупации села Суговушан Тертерского района.