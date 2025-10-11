Хроника 44-дневной Отечественной войны: 11 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.
Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 11 октября 2020 года:
- Президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в соцсетях публикациями в связи с обстрелом Гянджи.
- Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с обстрелом Гянджи.
- Министерство обороны распространило заявление о том, что распространенная армянской стороной информация о якобы убийстве азербайджанскими военнослужащими в Гадруте мирных жителей – женщины и ее сына-инвалида является беспочвенной, не подтверждающейся фактами и направлена на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество.
- Министерство обороны распространило заявление о том, что распространенная армянской стороной информация о якобы нанесенных Азербайджанской армией ракетных ударов по населенным пунктам на оккупированных территориях является ложью и дезинформацией.
- Армянские ВС снова обстреляли Гянджу.
- В результате очередного обстрела Гянджи армянскими ВС 5 человек погибли и 27 получили ранения.
- Армянские ВС подвергли Мингячевир ракетному обстрелу.
- Азербайджанская армия нанесла огневые удары по ВС Армении.
- Уничтожен заместитель командира полка ВС Армении.
- Уничтожено большое количество сил и техники армянской армии.
- Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении, предпринявший попытку осуществить полет в Мингячевирском направлении, был уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.
- Уничтожены силы и средства ВС Армении, пытавшихся перейти в наступление.
- Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрела Гянджи армянскими ВС 7 человек погибли и 34 получили ранения.
- ВС Армении обстреляли санитарный автомобиль с белым флагом на нем, подбиравший тела армянских военных.
- Число погибших в Гяндже в результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении достигло 9.
- Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с начала атак армянских ВС убит 41, ранены 205 мирных граждан Азербайджана.
- Минобороны Азербайджана заявило, что ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на руководстве Армении.
- Минобороны Азербайджана распространило видео уничтожения армянского БПЛА в Мингячевире.
- Обнародована видеозапись момента ракетного удара по Гяндже.
- Армянские ВС понесли тяжелые потери в результате ударов ВВС Азербайджана.
- Распространены видео кадры освобожденного от оккупации села Дашкесан Джабраильского района.
- Уничтожен ЗРК "Куб" армянских ВС.
- Распространены видео кадры освобожденного от оккупации села Горадиз Физулинского района.
- Распространена видеозапись освобожденного от оккупации села Суговушан Тертерского района.