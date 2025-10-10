Бизнес-кредитный портфель в строительном секторе Азербайджана увеличился

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на 1 сентября текущего года бизнес-кредитный портфель азербайджанских банков по строительному сектору составил 1,459 млрд манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, кредитный портфель в указанном секторе сократился на 15,5 млн манатов, или же на 1%, по сравнению с предыдущим месяцем, и увеличился на 107,3 ​​млн манатов, или 7,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, объем кредитов, выданных банками в строительном секторе, на 1 августа 2025 года составил 1,475 млрд манатов, а на 1 сентября прошлого года – 1,352 млрд манатов.

Следует отметить, что по состоянию на 1 сентября текущего года кредитный портфель банков Азербайджана увеличился на 0,7% или 206,7 млн ​​манатов и составил 28,705 млрд манатов. Из кредитного портфеля 15,092 млрд манатов (52,6%) составили бизнес-кредиты, 9,114 млрд манатов (31,7%) – потребительские кредиты, а 4,499 млрд манатов (15,7%) – ипотечные кредиты.

