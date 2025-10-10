В Азербайджанском русском драмтеатре состоится премьера спектакля "Дон Жуан"

БАКУ /Trend Life/ - 31 октября в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоится премьера спектакля "Дон Жуан" по пьесам "Каменный гость" А. С. Пушкина и "Дон Жуан в Египте" Н. С. Гумилёва, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Постановочная группа в составе: режиссёр-постановщик - Микаил Мердинли, художник-постановщик - Мустафа Мустафаев, композитор - Анар Юсуфов, хореограф - Тамилла Абуталыбова, ассистент режиссёра - Ланита Афонина

В спектакле заняты: заслуженный артист Азербайджана Максуд Мамедов, артисты театра - Фарид Гусейнов, Илькин Мехтиев, Сяма Велиева, Диляра Назарова, Ярослав Трифонов, Сабина Асим, Заур Искендеров, Мирзаага Ахундзаде, Тамерлан Абдуллаев.

Премьера состоится на камерной сцене театра.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

