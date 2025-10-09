Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Кыргызстан нацелен на инвестиции и новые технологии в гидроэнергетике - Садыр Жапаров

Экономика Материалы 9 октября 2025 20:35 (UTC +04:00)
Фото: Акорда

Абдулло Джаноб
БИШКЕК /Trend/ - Энергетический сектор Кыргызстана переживает масштабные преобразования, направленные на наращивание генерации, цифровизации и устранение дефицита электроэнергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

Глава государства отметил, что страна активно продолжает поэтапную реализацию проектов по строительству малых и средних ГЭС и возобновляемых источников энергии.

"Мы заинтересованы в получении передовых технологий и дальнейшем взаимовыгодном инвестиционном сотрудничестве в гидроэнергетическом комплексе", - подчеркнул президент.

Садыр Жапаров добавил, что Кыргызстан продолжит укреплять дружеские отношения со своими союзниками и стратегическими партнерами, оставаясь приверженным активному политическому диалогу в формате сотрудничества "Центральная Азия-Россия".

