ИИ не заменит душу музыки! В Баку будет представлен легендарный Концерт для кларнета с оркестром великого Моцарта (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Мы живём во времена, когда искусственный интеллект переписывает правила возможного. Каждый день в переговорных комнатах и на перерывах за чашкой кофе звучат одни и те же вопросы: "Заменит ли нас ИИ?", "А что дальше - творчество?", "Не теряем ли мы нашу человеческую уникальность?". Позвольте ответить не словами, а музыкой….

В субботу, 11 октября в 19:00, в величественном зале Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт Государственного камерного оркестра под управлением народного артиста Фахраддина Керимова, сообщает Trend Life. Вечер организован при поддержке Azercell.

Среди солистов – Джордж Хелд (кларнет, США) и Ирина Мехтиева (фортепиано, Азербайджан). В концертной программе будут представлены произведения Мендельсона и Шнитке. Но кульминацией вечера станет легендарный Концерт для кларнета с оркестром великого Моцарта - произведение, которому уже 234 года, и оно до сих пор говорит с душой лучше всякого другого. Почему именно это произведение? Почему именно сейчас?

Потому что никакой ИИ, никакой алгоритм, никакая машина - как бы ни были они совершенны - не смогут повторить эмоцию, нюансы, человеческий дух, который струится через музыку. Это исполнение - любовное письмо к творчеству, страсти, ко всему, что делает нас незаменимо человеческими.

Концерт для кларнета Моцарта - это не просто музыка. Это история. Это эмоции. Это гений.

Написанный всего за несколько месяцев до смерти Моцарта, он часто называется его "лебединой песней" - последним, потрясающим подарком миру.

Медленное движение, адажио, тронуло миллионы зрителей в фильмах.

И да, существует даже загадочное "проклятие кларнета" - жуткое совпадение, что композиторы, писавшие для кларнета, нередко умирали преждевременно. Моцарт, Брамс, Шуберт, Пуленк, Нильсен, Регер…

Но это не о суевериях. Это о праздновании. Это о том, чтобы показать миру: пока ИИ умеет считать и писать код, он не может чувствовать. Он не может мечтать. Он не может исполнять Моцарта с сердцем и душой.

Приглашаем вас на этот незабываемый вечер.

Давайте наполним филармонический зал элегантностью, эмоциями и энергией.

Давайте докажем, что в эпоху машин человеческое творчество все еще царит.

Билеты доступны по ссылке:

https://iticket.az/events/concerts/azerbaijan-state-chamber-orchestra-named-after-ggarayev964/181140

Ниже представлено видео с репетиции:

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!