БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, в Душанбе состоялась встреча в формате один на один Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Эта встреча ясно показала, что двусторонние отношения стран движутся в конструктивном и позитивном направлении после напряженности, наблюдавшейся в последние месяцы. Содержание встречи и слова Президента России Владимира Путина продемонстрировали намерение сторон продолжить отношения на основе принципов взаимного уважения и стратегического партнерства.

В ходе встречи Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Было отмечено, что расследование происшествия продолжается и будет завершено в ближайшее время. Президент России сообщил, что в день инцидента имели место вмешательства в воздушное пространство страны, и ВВС России открыли огонь. Хотя огонь по самолету не открывался, осколки задели воздушное судно. В связи с этим будут выплачены компенсации, а виновные понесут наказание.

Представление Россией вопроса об инциденте с самолетом как уже "решенного вопроса" дает основания говорить о том, что напряженность в дипломатических отношениях спала. Азербайджанская сторона продолжила линию по сохранению стратегического характера отношений, отдавая приоритет оценке инцидента не на эмоциональной, а логической основе и на основе взаимопонимания.

Встреча также показала, что попытки третьих сил испортить азербайджано-российские отношения провалились. Некоторые проармянские фигуры, действующие в российских общественно-политических кругах, такие как Симоньян, Соловьев, Затулин и другие, долгое время пытались бросить тень на двусторонние отношения стран, создать искусственную напряженность. Но прямые и искренние контакты глав государств показали, что эти попытки оказались безрезультатными.

Заявления Президента Путина для медиа также содержали четкий посыл в отношении вопроса, вызывающего обеспокоенность Азербайджана - необходимости пресечения антиазербайджанской риторики и информационных провокаций в России.

Фактически, эта встреча доказала, что на фоне новых реалий, сложившихся в регионе в последнее время, Азербайджан и Россия продолжают рассматривать друг друга как важных партнеров и фактор стабильности в регионе. Сотрудничество между Баку и Москвой по-прежнему имеет важное значение с точки зрения продвижения мирного процесса на Южном Кавказе, открытия транспортно-коммуникационных линий и координации вопросов безопасности.

Данную встречу можно расценить как важный шаг к практическому сотрудничеству в двусторонних отношениях, восстановлению взаимного доверия и возобновлению стратегического диалога. Политическая воля президентов Азербайджана и России показала, что отношения двух стран основываются не на провокациях третьих сил, а на принципах сотрудничества во имя взаимных интересов и стабильности региона.

