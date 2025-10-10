Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 0,83 доллара США, или на 1,2% по сравнению с предыдущим показателем и составила 69,25 доллара за баррель.
Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,82 доллара, или на 1,2%, до 67,62 доллара.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,66 доллара, или на 1,2%, составив 55,06 доллара за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 0,67 доллара, или на 1%, составив 67,66 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти заложена на уровне 70 долларов США за баррель.