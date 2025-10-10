Мечеть, которую построит Туркменистан в Физули, демонстрирует наше единство – Эльдар Гулиев

БАКУ /Trend/ - Мечеть, которую построит Туркменистан в Физули, демонстрирует наше единство.

Как сообщает Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Совета старейшин Эльдар Гулиев на брифинге, посвященном церемонии закладки фундамента мечети в Физули, в качестве дара Туркменистана азербайджанскому народу.

Он подчеркнул, что все тюркские государства оказывали моральную поддержку Азербайджану во время Второй Карабахской войны.

"Армения за время 30-летней оккупации полностью разрушила территории Азербайджана. После освобождения земель от оккупации мы начали восстановительные работы и увидели поддержку тюркских государств в этом процессе. Мечеть, которая является даром Туркменистана, вероятно, будет построена и передана в ближайшее время. Мы высоко ценим этот дар, потому что он свидетельствует о нашем единстве", - отметил он.

Депутат отметил, что Туркменистан развивается и с надеждой смотрит в будущее.

