Начался второй тайм матча между сборными Франции и Азербайджана в рамках отборочного этапа ЧМ (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Начался второй тайм матча между сборными Франции и Азербайджана в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в европейской зоне.

Как сообщает Trend, после первого тайма встречи, который проходит на стадионе «Парк де Пренс», Франция выигрывает со счетом 1:0.

Матч обслуживает норвежский арбитр ФИФА Рохит Сагги.

22:58 (GMT+4) В Париже начался матч между сборными Франции и Азербайджана в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в европейской зоне.

Как передает Trend, матч, который проходит на стадионе «Парк де Пренс», начался в 22:45 по бакинскому времени.

Матч обслуживает норвежский арбитр ФИФА Рохит Сагги.