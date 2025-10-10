Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Участники международной конференции посетили массовое захоронение в Агдере (ФОТО)

Общество Материалы 10 октября 2025 14:38 (UTC +04:00)
Участники международной конференции посетили массовое захоронение в Агдере (ФОТО)

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
АГДЕРЕ/Trend/ - Участники международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц" в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам, посетили территорию Агдеринского района, где было обнаружено массовое захоронение.

Как передает Карабахское бюро Trend, участникам конференции показали место массового захоронения, расположенное на высоте вблизи села Баллыгая Агдеринского района. Здесь были найдены останки более 10 человек, предположительно азербайджанских военнослужащих.

Было отмечено, что территория во время первой Карабахской войны была боевой позицией. Армянская сторона, нарушив законы войны, не передала тела погибших, которые не были захоронены должным образом.

