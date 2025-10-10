Названо число граждан Азербайджана, получивших в сентябре пенсии и пособия по потере главы семьи

БАКУ/ Trend/ - В сентябре 2025 года в Азербайджане более 186,7 тысячи человек получили пенсии и пособия по потере главы семейства.

Как передает Trend, данную информацию опубликовал Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана.

В информации сообщается, что из них более 136,9 тысячи человек получили пенсии, более 49,7 тысячи человек – пособие.

Отметим, что в сентябре 2024 года по потере главы семейства пенсии и пособия получили более 185 тысяч человек. Из них более 134 тысяч человек получили пенсии, более 51 тысячи человек – пособие.