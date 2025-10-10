Биометрические данные требуют особой защиты - Госслужба спецсвязи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Биометрический контроль, предоставление услуг по сбору и обработке биометрической информации, а также принципы, которых необходимо придерживаться при сборе и обработке этих данных, являются актуальными и важными вопросами.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Эльгин Абдуллаев в ходе своего выступления на панельной сессии, посвященной вопросам биометрии, прошедшей в рамках фестиваля кибербезопасности CIDC 2025 – Critical Infrastructure Defence Challenge.

Он сказал, что поскольку биометрические данные связаны с биологическими, физическими и физиологическими характеристиками человека, они относятся к категории "персональных данных особой категории".

Э.Абдуллаев подчеркнул, что основные цели сбора биометрических данных связаны с выдачей удостоверений личности, контролем в пунктах пропуска через государственную границу, расследованием отдельных уголовных дел, осуществлением оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятий.

"Однако при сборе этой информации на первый план выходит и вопрос защиты персональных данных. Поэтому соблюдение баланса здесь является главным условием.

С одной стороны, необходимо, чтобы государственные органы выполняли свои функции, установленные законом, а с другой – важно обеспечить безопасность собираемых персональных данных. В этой связи защита прав и свобод человека должна быть принята в качестве основного принципа. В частности, должен соблюдаться принцип сбора биометрических данных на основе добровольного согласия.

Считаю, что законодательство о биометрических данных должно устанавливать конкретные и эффективные требования не только к сбору информации, но и к защите систем, в которых эти данные хранятся. Гражданин должен быть полностью информирован до предоставления информации - о том, какие именно данные собираются и с какой целью", - отметил он.

Э.Абдуллаев напомнил, что закон "О биометрических данных" был принят в 2008 году.

"Технологии и общественные отношения динамично меняются с течением времени. Правовая основа биометрического контроля должна совершенствоваться в соответствии с этими изменениями. Возникла необходимость в создании современных правовых механизмов, способных реагировать на новые риски, возникающие в связи с развитием технологий".

