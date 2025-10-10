Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджан обсудил развитие транспортной и цифровой инфраструктуры на форуме Global Gateway 2025

Экономика Материалы 10 октября 2025 17:17 (UTC +04:00)
Азербайджан обсудил развитие транспортной и цифровой инфраструктуры на форуме Global Gateway 2025

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В рамках Global Gateway Forum 2025, проходившего в Брюсселе, состоялся Панельный круглый стол по Черноморскому стратегическому партнёрству, в котором принял участие Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети X.

"На панели мы представили информацию о растущей геоэкономической роли Азербайджана в евразийском пространстве и о шагах, предпринятых страной по превращению в безопасный и быстрый информационный коридор между Европой и Азией, а также в цифровой мост, благодаря реализуемым инновационным проектам в сферах транспорта и цифровизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что успехи в инфраструктурной сфере способствуют не только национальной, но и региональной устойчивости. В частности, коридоры Баку–Нахчыван–Карс и Зангезур названы жизненно важными для создания устойчивой и гибкой транспортной сети в регионе.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости