В Баку прозвучала музыка сердец Азербайджана и Литвы: наследие двух гениев - Гаджибейли и Чюрлёниса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся торжественный вечер, организованный Посольством Литвы в Азербайджане по случаю двух знаменательных юбилеев — 150-летия со дня рождения выдающегося композитора и художника, основоположника профессиональной литовской музыки Микалоюса Константинаса Чюрлёниса и 140-летия создателя азербайджанского профессионального музыкального искусства, великого Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

С приветственным словом на открытии выступили посол Литвы в Азербайджане Кестутис Вашкелявичюс и ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Азербайджана Фархад Бадалбейли. В своих выступлениях они подчеркнули, что этот вечер стал новым культурным мостом, соединяющим Азербайджан и Литву, основанным на взаимном уважении, художественном диалоге и общих духовных ценностях. Было отмечено плодотворное сотрудничество между странами в области искусства, успешная реализация совместных проектов и обмен визитами деятелей культуры.

Особое внимание было уделено творческому наследию Узеира Гаджибейли и Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, чьи произведения положили начало национальным композиторским школам Азербайджана и Литвы. Их искусство стало живым отражением души своих народов, оказав глубокое влияние на формирование культурной идентичности и развитие музыкальной мысли обеих стран.

В исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением литовского дирижёра Вильмантаса Калюнаса прозвучали произведения Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, Узеира Гаджибейли, Аяза Гамбрали, Артураса Микалюнаса и Бедржиха Сметаны. Солисткой вечера выступила виолончелистка Асмер Керимли. Куратор проекта - Адиля Эфенди.

"Впервые побывав в Баку, я был очарован его неповторимой архитектурой, доброжелательностью людей и богатством национальной кухни. Особое удовольствие доставила работа с азербайджанскими музыкантами - талантливыми, вдохновенными и преданными своему искусству", - отметил Маэстро.

Выступления сопровождались овациями и концерт завершился бурными аплодисментами, став ярким свидетельством того, что музыка и сегодня продолжает объединять народы, напоминая о незыблемой силе искусства и духовной близости культур.

