Токаев предложил странам СНГ присоединится к инициативе по сохранению Каспия

АСТАНА /Trend/ - Казахстан предлагает странам СНГ присоединиться к инициативе по сохранению Каспия.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

"Предлагаем объединить наши усилия путем создания Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций. Серьезную обеспокоенность вызывает стремительное обмеление Каспийского моря. По сути, это уже не региональная, а глобальная проблема. Поэтому предлагаем подключиться к разрабатываемой по нашей инициативе Межгосударственной программе сохранения водных ресурсов Каспия. К подготовке столь важного документа, помимо прикаспийских стран, могут быть привлечены все заинтересованные государства и международные организации", – подчеркнул Президент.

Токаев назвал серьезным риском для устойчивого прогресса стран СНГ экологические угрозы, стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Он отметил важность использования эффективных инструментов раннего выявления и предупреждения подобных кризисов.