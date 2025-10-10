Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
  2. Экономика

ING поделилась прогнозами по инфляции в Азербайджане до 2028 г.

10 октября 2025
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Нидерландская банковская группа ING опубликовала обновлённый прогноз по инфляции в Азербайджане до 2028 года, сообщает Trend.

Согласно оценкам аналитиков, в 2025 году годовой уровень инфляции составит 5,5%, в 2026 году – 5,4%, а в 2027 году ожидается рост до 8,9%.

В поквартальном разрезе в 2025 году прогнозируются следующие показатели: в третьем квартале инфляция составит 5%, в четвёртом квартале — 5,3%.

Отметим, что согласно данным Центробанка Азербайджана, в августе текущего года индекс потребительских цен составил 104,9% по сравнению с августом 2024 года, в том числе по продовольственным товарам, алкогольным напиткам и табачным изделиям — 106,6%, по непродовольственным товарам — 102,1%, по платным услугам, предоставленным населению — 104,9%.

В августе 2025 года индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, а за январь-август — 105,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

