Туркмено-азербайджанское сотрудничество в области транспорта и логистики активно развивается — посол

БАКУ /Trend/ — Туркменистан и Азербайджан продолжают укреплять партнёрство в сферах транспорта, логистики и экономического сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов, выступая на мероприятии в Баку, посвященном Дню независимости Туркменистана и 30-летию его постоянного нейтралитета.

«Отношения между нашими странами стабильно развиваются в политической, экономической, энергетической, транспортной и логистической сферах, а также в культурной и гуманитарной», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что успешный обмен визитами на высоком уровне и участие лидеров Туркменистана и Азербайджана в совместных саммитах создают новые возможности для расширения транспортных и логистических связей в регионе.

Посол также отметил, что активное взаимодействие в рамках международных организаций способствует формированию эффективных механизмов интеграции и координации в сфере транспорта и торговли.

«Уверены, что дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и логистики между нашими странами будет способствовать росту экономических связей и повышению инвестиционной привлекательности региона», — добавил Г.Эльясов.