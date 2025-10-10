Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Хикмет Гаджиев поделился публикацией о последних визитах Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 10 октября 2025 19:13 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился в социальной сети Х публикацией о визитах Президента Ильхама Алиева за последние 10 дней, мероприятиях, в которых глава государства принимал участие.

Как сообщает Trend, в публикации отмечается:

"Только в первой декаде октября Президент Ильхам Алиев принял участие в трех разных саммитах, проведенных в трех разных географических регионах и форматах:

  • 1-2 октября - саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене. Встречи и обсуждения с ЕС и другими европейскими странами-партнерами.

  • 6-7 октября - саммит Организации тюркских государств в Габале. Солидарность и единство тюркского мира.
  • 9-10 октября – саммит СНГ, Душанбе.

Участие Президента Ильхама Алиева в трех саммитах за последние десять дней является проявлением многогранной и географически обширной внешней политики Азербайджана, обусловленной меняющейся геополитической идентичностью".

