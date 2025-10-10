Минздрав Азербайджана провел обследование в Ханкенди в рамках Великого возвращения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках программы Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории 10 октября министерство здравоохранения организовало медицинскую акцию в городе Ханкенди.

Об этом сообщило министерство здравоохранения Азербайджана, передает Trend.

Регулярные акции Минздрава в Карабахском регионе проводятся с целью комплексного медицинского обследования местного населения, связанного с выявлением различных заболеваний, предоставления медицинских консультаций. В то же время с целью повышения медицинских знаний и осведомленности населения в рамках этих мер проводятся информационно-просветительские кампании и презентации на тему здорового образа жизни.

Под руководством директора Научно-исследовательского института (НИИ) легочных заболеваний Министерства здравоохранения Ирады Ахундовой бригада врачей НИИ, включающая пульмонолога, фтизиатра и кардиолога, провела комплексное обследование местного населения и специалистов, работающих в регионе.

В рамках диагностических обследований были организованы рентгенография органов грудной клетки, исследование функций внешнего дыхания с помощью спирографа. Одновременно проведены электрокардиограмма (ЭКГ), эхокардиография (Эхо КГ), проба Манту и анализ на газы артериальной крови.

По результатам обследований лицам, у которых выявлены проблемы со здоровьем, даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

В ходе акции прошли обследование около 320 жителей Ханкенди.

Министерство здравоохранения подчёркивает, что подобные выездные акции на освобождённых от оккупации территориях будут продолжены. Это часть долгосрочной стратегии по построению устойчивой системы здравоохранения в рамках программы Великое возвращение, которая возвращает людям не только дома, но и уверенность в том, что забота о здоровье — приоритет государства.

