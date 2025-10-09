Мирзиёев предложил создать в Узбекистане региональный центр компетенций по атомной энергетике

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан предлагает учредить региональный центр компетенций по атомной энергетике.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

"В эти дни состоится историческое событие - будет дан старт реализации совместных проектов строительства первой реакторной установки будущей атомной электростанции и многофункционального Центра ядерной медицины в Узбекистане", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул необходимость широкого научно-практического сотрудничества, включая создание Регионального центра компетенций по атомной энергетике в Узбекистане и разработку Программы подготовки кадров на базе Ташкентского филиала Московского инженерно-физического института.

Мирзиёев также отметил планы по расширению сотрудничества с Россией в области разведки и переработки углеводородов, модернизации электроэнергетики и внедрения энергоэффективных технологий.

"В целях трансфера передовых знаний и технологий, подготовки и продвижения совместных проектов целесообразно разработать комплексную Программу "Энергетическое партнерство Центральной Азии и России", - подчеркнул глава государства.