Действие депутатского мандата Рамиля Гасана будет прекращено

БАКУ /Trend/ - Действие депутатского мандата депутата Милли Меджлиса Рамиля Гасана будет прекращено.

Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Trend.

Отметим, что Рамиль Гасан был избран новым генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) на прошедшей в июле 14-й пленарной сессии организации в столице Казахстана, Астане.

Он отметил, что сложит с себя депутатские полномочия в связи с избранием на новую должность.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова пожелала ему успехов в новой деятельности.

