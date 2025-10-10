В рамках председательства в СНГ Таджикистан продолжил работу по расширению торгово-экономического взаимодействия - Эмомали Рахмон

ДУШАНБЕ /Trend/ - В рамках председательства в СНГ Таджикистан продолжил работу по расширению торгово-экономического взаимодействия.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании глав государств СНГ в узком составе в Душанбе.

"Всегда рады принимать наших друзей и партнёров, с которыми нас объединяют общие интересы и стремления к развитию сотрудничества. В период своего председательства в СНГ Таджикистан в тесном взаимодействии с государствами-участниками и Исполнительным комитетом продолжил комплексную работу по эффективной реализации намеченной цели. В период председательства мы провели десятки мероприятий", - сказал он.

Э. Рахмон отметил, что приоритетное внимание было уделено процессам совершенствования деятельности организации.

"Продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия, развитию транспорта, логистической деятельности и цифровой интеграции", - добавил Президент Таджикистана.

Отметим, что заседание глав государств СНГ проходит под председательством Президента Эмомали Рахмона.

Главы государств СНГ обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая вопросы региональной и глобальной безопасности.

Особое внимание будет уделено дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках Содружества.

По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате.