Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Нахчыване обсудили развитие энергетики и экспортной инфраструктуры (ФОТО)

Экономика Материалы 10 октября 2025 17:11 (UTC +04:00)
В Нахчыване обсудили развитие энергетики и экспортной инфраструктуры (ФОТО)
Фото: Парвиз Шахбазов/Х

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике состоялось совещание в рамках реализации «Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы».

Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X, передает Trend.

Отмечается, что в заседании приняли участие уполномоченный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли и представители соответствующих структур.

"В ходе встречи обсуждались меры по укреплению устойчивости электроэнергетической системы региона, расширению использования возобновляемых источников энергии и созданию экспортной инфраструктуры.

Также были представлены концепции «Зоны зеленой энергетики Нахчывана» и направления по развитию энергетического экспорта", - говорится в сообщении.

В Нахчыване обсудили развитие энергетики и экспортной инфраструктуры (ФОТО)
В Нахчыване обсудили развитие энергетики и экспортной инфраструктуры (ФОТО)
В Нахчыване обсудили развитие энергетики и экспортной инфраструктуры (ФОТО)
В Нахчыване обсудили развитие энергетики и экспортной инфраструктуры (ФОТО)
В Нахчыване обсудили развитие энергетики и экспортной инфраструктуры (ФОТО)
В Нахчыване обсудили развитие энергетики и экспортной инфраструктуры (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости