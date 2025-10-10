В Нахчыване обсудили развитие энергетики и экспортной инфраструктуры (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике состоялось совещание в рамках реализации «Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы».

Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X, передает Trend.

Отмечается, что в заседании приняли участие уполномоченный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли и представители соответствующих структур.

"В ходе встречи обсуждались меры по укреплению устойчивости электроэнергетической системы региона, расширению использования возобновляемых источников энергии и созданию экспортной инфраструктуры.

Также были представлены концепции «Зоны зеленой энергетики Нахчывана» и направления по развитию энергетического экспорта", - говорится в сообщении.