В Азербайджане совершенствуется механизм изменения преимущественного права на погашение ипотечных требований

БАКУ /Trend/ - Механизм изменения преимущественного права на погашение ипотечных требований совершенствуется.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон «Об ипотеке», который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Было отмечено, что действующий закон предусматривает возможность изменения данного права между ипотечными кредиторами на основании соглашения. Согласно законопроекту, предлагается нотариально удостоверять соглашение об изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований и регистрировать преимущественное право в государственном реестре.

Согласно законопроекту, при изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований между ипотечными кредиторами регистрация прав будет осуществляться в государственном реестре недвижимости и официальном реестре движимого имущества в течение 3 рабочих дней со дня подачи документов. Также при изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований государственная пошлина будет уплачиваться ипотечным кредитором, к которому перешло преимущественное право.

Подчеркнуто, что государственная регистрация изменения преимущественного права на погашение ипотечных требований позволит сделать данный механизм более функциональным и обеспечит более результативную реализацию прав ипотекодержателя, обладающего преимущественным правом.

Отмечено, что в результате принятия законопроекта признание и подтверждение этих прав в государственном реестре будет обеспечено путем регистрации преимущественного права на погашение ипотечных требований в государственном реестре недвижимости.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!