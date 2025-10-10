Биткоин подорожал – последние показатели рынка криптовалют (Таблица)

БАКУ /Trend/ - Объявлены последние цены на рынке криптовалют.
Как сообщает Trend со ссылкой на международную криптовалютную биржу, цена биткоина как самой дорогой криптовалюты за последнюю неделю возросла на 1,35% и составила 121 636 долларов.
Стоимость криптовалюты Ethereum за последнюю неделю увеличилась на 2,48% и достигла 4,371 долларов.
Изменения цен на криптовалюту за последнюю неделю:
|
Название
|
Цена (доллары США)
|
Изменение за последнюю неделю
|
Bitcoin
|
121,636
|
+1.35%
|
Ethereum
|
4,371
|
-2.48%
|
Tether USDt
|
1.0004
|
-0.02%
|
XRP
|
2.8239
|
-6.48%
|
Solana
|
222.022
|
-4.11%
|
BNB
|
1,277
|
+16.09%
|
USDC
|
0.9996
|
+0.02%
|
Dogecoin
|
0.251622
|
-2.10%
|
Cardano
|
0.8197
|
-4.57%
|
TRON
|
0.335919
|
-2.17%
|
Hyperliquid
|
44.0023
|
-12.22%