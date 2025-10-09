Казахстан может увеличить транзит российской нефти в Китай - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о значительном потенциале для расширения энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии и Россией.

Как сообщает в четверг Trend, выступая на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе, глава государства подчеркнул, что формирующийся трехсторонний газовый союз России, Казахстана и Узбекистана создает новый энергетический каркас региона, обеспечивающий надежные поставки газа для населения и промышленности.

"Благодаря трехстороннему газовому союзу России, Казахстана и Узбекистана в регионе формируется новый энергетический каркас, который обеспечит надежные поставки газа для граждан и промышленности", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также обратил внимание на значимую роль Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому в 2024 году транспортировано порядка 63 миллионов тонн казахстанской нефти. Он выразил признательность президенту России Владимиру Путину за поддержку в решении вопросов энергетического взаимодействия.

"В то же время особую актуальность приобретает так называемый восточный вектор. Казахстан выступает в качестве транзитного звена транспортировки российской нефти в Китай объемом до 10 миллионов тонн в год. При этом поставки в 2024 году уже превысили этот показатель", - добавил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что растущая динамика транзита открывает возможности для дальнейшего увеличения объемов поставок. Он также напомнил о подписанном в Санкт-Петербурге документе о сотрудничестве между Казахстаном и Россией в газовой сфере, отметив, что это соглашение станет важным шагом в укреплении энергетического партнерства.