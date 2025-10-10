Ay bəri bax - представлены жемчужины азербайджанской народной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бехбудова состоялся яркий и душевный концерт инструментального ансамбля "Ay bəri bax", сообщает Trend Life.

В программе концерта были представлены жемчужины азербайджанской народной музыки, любимые песни и теснифы, которые порадовали зрителей. Выступили солисты театра - народные артисты Гюльяз Мамедова, Гейдар Анатоллу, исполнители Медина Кязымова, Айшен Мехтиева, Ровшан Гахраманов, Айнур Искендерли и приглашённые гости - Расим Сафар, Лейла Идрисова, Орхан Гусейни, Ревана Велиева и Хасай Шихиев.

Программа концерта была подобрана так, чтобы раскрыть все грани и оттенки национального музыкального искусства. Прозвучали такие произведения, как "Alma almaya bənzər", "Gülə-gülə", "Küçələrə su səpmişəm", "Dəli ceyran", "Bağçada güllər", "Ay Laçın", "Sarı gəlin", "Bayatı-Шираз" и другие народные песни и теснифы.

Этот музыкальный вечер стал не просто концертом, а настоящим путешествием в глубины азербайджанской культуры. Зрители погрузились в мир эмоций, проживая каждое произведение вместе с исполнителями. Концерт ансамбля "Ay bəri bax" ещё раз продемонстрировал красоту и душевность азербайджанской народной музыки.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!