Сокращен интервал движения поездов на одном из участков бакинского метро

БАКУ /Trend/ - Сокращен интервал движения поездов еще на одном из участков бакинского метро. Так, в связи с возросшим пассажиропотоком на станции «Ази Асланов» с начала нового учебного года, движение поездов на участке «Ази Асланов-Ахмедлы» будет регулироваться интервалом в 5 минут в часы пик и 7 минут - в непиковые часы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен».

Напомним, что в связи с начавшимися 30 ноября 2024 года капитальными ремонтно-восстановительными работами на тупиковом участке станции «Ази Асланов» на "красной" и "зелёной" линиях введён новый график движения, и движение поездов в настоящее время организовано только до станции «Ахмедлы». Учитывая то, что ремонтные работы проводятся только на тупиковом участке, установлены 10-минутный интервал и специальный график движения без закрытия станции «Ази Асланов» для пассажиров.

Новый график будет опубликован на официальном сайте Бакинского метрополитена.