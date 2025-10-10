Азербайджанские шахматисты одержали победу над Арменией на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - В Батуми состоялись партии шестого тура командного чемпионата Европы по шахматам.

Как передает Trend, в этом туре мужская и женская сборные Азербайджана встретились с шахматистами Армении.

Мужская команда Азербайджана победила армянский коллектив со счетом 2,5:1,5. В отчетном туре Шахрияр Мамедъяров завершил свою партию победой. Рауф Мамедов, Эльтадж Сафарли и Айдын Сулейманлы сыграли вничью. После этой победы в активе сборной Азербайджана стало 9 очков.

Женская сборная Азербайджана также обыграла команду Армении. Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова одержали победу над соперницами, а Ханым Баладжаева и Говхар Бейдуллаева завершили партии вничью. После победы со счетом 3:1 количество очков женского коллектива достигло 8.

Отметим, что 11 октября на чемпионате Европы - день отдыха. Континентальное первенство завершится 14 октября.