Приток инвестиций из России в Казахстан вырос на треть - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Россией достиг 28 миллиардов долларов в 2024 году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

Глава государства отметил, что торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. По итогам 2024 года общий объем взаимной торговли региона с Россией вырос на 20% и превысил 50 миллиардов долларов.

"На первом саммите мы условились приступить к формированию новой модели экономического сотрудничества. Принимаемый сегодня План совместных действий включает свыше 50 мероприятий. Это очень важный документ, поэтому следует приложить максимальные усилия для его своевременной реализации", - подчеркнул Токаев.

Президент сообщил, что Россия входит в число крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, вложив в нее более 26 миллиардов долларов. Приток российских инвестиций только за прошлый год вырос на 33%, превысив 4 миллиарда долларов.

По его словам, активное развитие промышленной кооперации позволило реализовать 114 совместных проектов с объемом инвестиций свыше 21 миллиард долларов. Еще 33 проекта на сумму более 4,5 миллиарда долларов находятся на стадии реализации.

"Развитие торговли и индустриального сотрудничества является нашим первым приоритетом. Важно укреплять взаимные производственные цепочки и формировать новые точки роста в промышленности", - отметил Президент Казахстана.