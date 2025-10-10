Новый этап интеграции Евразии. Что даст формат "СНГ+"

БАКУ /Trend/ - 10 октября в Душанбе пройдет заседание Совета глав государств СНГ. На повестке - привычные, но от этого не менее значимые вопросы: укрепление экономического взаимодействия, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, развитие гуманитарных связей и цифровой трансформации. Однако центральной темой саммита станет новый этап - формат "СНГ+".

Эта идея, впервые озвученная Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым еще в октябре 2024 года в Москве, предполагает расширение площадки сотрудничества с участием третьих стран-партнеров и наблюдателей. По сути, СНГ предлагает повторить успешный опыт ШОС и БРИКС, превратив организацию из закрытого клуба в платформу с открытыми дверями.

"Авторитет СНГ на мировой арене растет. В прошлом году были учреждены статусы наблюдателя и партнера, что показало зрелость организации. В продолжение этой работы предлагаю рассмотреть формат "СНГ+", - говорил Токаев. Новый формат, по его словам, станет основой для расширения региональных связей и позволит объединить усилия в экономике, безопасности и гуманитарной сфере.

"СНГ+" может превратить Содружество в инструмент не только для диалога, но и для конкретных проектов. Например, страны-члены смогут совместно развивать транспортные коридоры, энергетические сети, цифровые технологии и гуманитарные инициативы. Данный шаг открывает возможности для усиления влияния СНГ в Евразии и повышения его международного веса.

Активными участниками нового формата могут стать и страны, которые уже зарекомендовали себя как драйверы региональной интеграции. Азербайджан, превратившийся в ключевой экономический и транспортный узел Центральной Азии, показывает, как страна может объединять регион вокруг проектов энергетики, инвестиций и торговли. Стратегия Баку - создавать единое пространство стабильности и роста от Каспия до Европы.

Не менее заметную роль играет Узбекистан, который в последние годы активно продвигает практические инициативы внутри СНГ - от транспортных маршрутов до инновационных проектов. Активная позиция Ташкента формирует общую повестку сотрудничества и задает тон обновления Содружества.

Казахстан продолжает укреплять транспортные коридоры, торговлю и технологические связи, а Туркменистан демонстрирует, что нейтралитет не мешает активной экономической позиции и расширению сотрудничества с партнерами.

Создание формата "СНГ+" совпадает с растущей ролью международных объединений на евразийском пространстве. Для России и других ключевых членов Содружества это возможность укрепить свои позиции и выйти на новый уровень взаимодействия, особенно на фоне сложной глобальной конъюнктуры.

Если "СНГ+" удастся реализовать в намеченных масштабах, Содружество получит шанс стать не просто организацией для диалога, но платформой для реальных проектов, новых экономических связей и международного сотрудничества. Идея "открытых дверей" может превратить СНГ из привычного клуба стран в динамичную и практикоориентированную организацию, способную влиять на развитие региона и расширять международные контакты.

В этом смысле саммит в Душанбе может стать поворотным моментом для Содружества: формат "СНГ+" вовлечет внешних участников и задаст новый импульс региональной интеграции.