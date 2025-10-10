Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджан и ЕС обсудили будущие перспективы Зангезурского коридора

Экономика Материалы 10 октября 2025 10:25 (UTC +04:00)
Фото: Рашад Набиев / X

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Европейский союз (ЕС) обсудили будущие перспективы Зангезурского коридора и возможную поддержку ЕС развития транспортной инфраструктуры Нахчывана.

Как сообщает Trend, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

«В ходе второго заседания Транспортного диалога высокого уровня между Азербайджанской Республикой и ЕС в Брюсселе были обсуждены вопросы возможной поддержки ЕС развития транспортной инфраструктуры Нахчывана и будущие перспективы Зангезурского коридора. Мы также обменялись мнениями относительно новых инициатив и существующих возможностей в направлении расширения транспортных коммуникаций, сотрудничества между нашей страной и ЕС в сферах воздушного, морского и автомобильного транспорта", - отмечено в публикации.

