МИД Азербайджана приветствует прекращение огня в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приветствует достигнутое соглашение о прекращении огня в секторе Газа, освобождении заложников и пленных, обеспечении беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и проведении восстановительных работ.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Надеемся, что все этапы соглашения будут выполнены надлежащим образом, а усилия по обеспечению справедливого и прочного мира в регионе будут активизированы.

Мы высоко ценим усилия Соединенных Штатов Америки, Турции, Катара и Египта, которые способствовали достижению этого результата", - подчеркивается в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!