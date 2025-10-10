В Азербайджанском русском драмтеатре состоится премьера спектакля "Эмма" - изысканный юмор и вечные вопросы…

БАКУ /Trend Life/ - 24 октября в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоится премьера спектакля "Эмма" по одноименному роману Джейн Остин в переводе М. И. Кан, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик - Рауля Турккан, инсценировка - заслуженная артистка Инна Имранова, художник по декорациям - Мустафа Мустафаев, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, хореограф - заслуженная артистка Нигяр Рзаева, ассистент режиссера - Юлия Лимарева.

В спектакле заняты заслуженные артисты - Инна Имранова, Милана Соколенко, Салман Байрамов, а также артисты театра - Диляра Назарова, Рашад Алияров, Ибрагим Чингиз, Сабина Асим, Руфат Назаров, Сяма Велиева, Марина Литвиненко, Заур Терегулов, Румия Агаева, Говхар Шахбанова, Фарид Гусейнов, Фидан Агавердиева, Мирзаага Ахундзаде.

Спектакль «Эмма», по мотивам романа Джейн Остин, сочетает изысканный юмор, тонкое наблюдение за характерами и вечные вопросы человеческих отношений. Перед зрителем оживает мир, в котором остроумие соседствует с наивностью, а гордость - с искренней привязанностью.

В центре истории - Эмма Вудхаус: красивая, умная, богатая наследница, уверенная в собственном праве распоряжаться судьбами окружающих. Её страсть к сводничеству превращает жизнь друзей и соседей в калейдоскоп комических и драматических ситуаций. Но именно этот "безобидный" каприз становится для героини испытанием, которое обнажает её заблуждения и заставляет встретиться лицом к лицу с самой собой.

Спектакль акцентирует внимание на глубинной психологической подоплёке: гордыня и тщеславие оборачиваются уроком зрелости, а подлинная любовь оказывается возможной лишь тогда, когда рушатся маски.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

