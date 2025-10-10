Запуск формата "СНГ+" откроет новые возможности для Содружества - МИД Таджикистана

ДУШАНБЕ /Trend/ - Главное внимание на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе было сосредоточено на повышении эффективности работы Содружества и укреплении его позиций на международной арене.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая на брифинге по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.

По его словам, особое внимание было уделено продвижению положительного имиджа СНГ и расширению его взаимодействия с международными и региональными структурами.

"В данном контексте активно продвигалось взаимодействие по укреплению имиджа СНГ на международной арене, в том числе за счет расширения сотрудничества Содружества с ООН, ШОС, ОДКБ и другими региональными организациями", - отметил министр.

Он подчеркнул, что важным шагом стало принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о взаимодействии ООН с СНГ, инициированной Республикой Таджикистан.

Кроме того, Мухриддин сообщил, что главы государств подписали решения о запуске нового формата работы - "СНГ плюс", а также о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.

"Убеждены, что эти решения будут способствовать международной активности нашей организации и повышению ее имиджа и представленности на международной арене", - подчеркнул глава таджикской дипломатии.