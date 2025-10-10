Увеличилась чистая прибыль иранского Bank Saderat

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 сентября 2025 года) чистая прибыль иранского Bank Saderat увеличилась на 69 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 21 сентября 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранский Bank Saderat.

Сообщается, что за шесть месяцев чистая прибыль иранского Saderat Bank составила около 797 триллионов риалов (около 1,36 миллиарда долларов).

Наибольшую долю чистого дохода составили кредиты, на долю которых пришлось 70 процента от общего чистого дохода. Доходы от инвестиций составили 12 процентов, от облигаций – 5 процентов, от депозитов в банках – 5 процентов и от услуг – 8 процентов.

Сообщается, что за последний иранский год (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.) нераспределенная прибыль Bank Saderat увеличилась с 261 триллиона риалов (примерно 44,5 миллиона долларов США) до 676 триллионов риалов (примерно 115 миллионов долларов).

Чистая прибыль акционеров Bank Saderat составила 500 триллионов риалов (около 851 миллиона долларов США).

Отметим, что иранский Bank Saderat имеет 28 филиалов в 12 странах. Уставный капитал банка составляет 215 триллионов риалов (примерно 548 миллионов долларов США).