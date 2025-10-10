Как на побережье Каспия в Баку шепчутся волны… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт под названием "Шепчутся волны". Этот музыкальный вечер стал настоящим праздником для всех ценителей искусства, сообщает Trend Life.

Баку, расположенный на живописном берегу Каспийского моря, стал естественным вдохновением для организаторов этого вечера. Как и неспокойные волны Каспия, музыка и поэзия в программе концерта нежно "перешептывались", передавая тончайшие эмоции и богатство национального духа.

В программе приняли участие заслуженный артист Азербайджана, пианист и музыковед Фарида Гусейнова, а также солисты - Вяфа Везирова, Рявана Амирасланлы, Гюнай Имамвердиева. Особое звучание вечер получил благодаря чтецу Гусейнаге Асланову, который выступил в сопровождении исполнителя на нагаре Джафара Гасанова.

Слияние азербайджанской музыки и поэзии, звучавшее на протяжении всего концерта, подарило слушателям глубокие и незабываемые впечатления, погружая их в атмосферу тонких чувств и национального колорита. Музыка, подобно шёпоту морских волн, проникла в сердца слушателей, подарив им незабываемые впечатления и ощущение единения с природой и культурой Азербайджана.

