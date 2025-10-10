Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Очередной караван переселенцев прибыл в села Баллыджа и Тезебина (ФОТО)

Общество Материалы 10 октября 2025 14:54 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
ХОДЖАЛЫ/ Trend/ - Семьи, проживавшие в общежитиях и других административных зданиях, переселены в села Баллыджа и Тезебина Ходжалинского района.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории продолжается.

В села Баллыджа и Тазабина переселились семьи, временно размещённые в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в село Баллыджа переселены 15 семей (53 человека), а в село Тезебина – 28 семей (126 человек).

Вернувшиеся на родные земли жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу.

Они также выразили свою признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизни на этом пути.

